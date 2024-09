PagBank abre centro de atendimento e leva empregos a Paraisópolis

Com 19 mil domicílios, de acordo com o IBGE, Paraisópolis sofre com escassez de empregos. De acordo com um levantamento de 2022 da Rede Nossa São Paulo, o distrito onde a favela está localizada ocupa a 60ª posição no ranking de oferta de empregos formais, com apenas 2,06 vagas para cada 10 moradores em idade ativa.

Um dos motivos pelos quais o banco escolheu instalar um centro de atendimento aos clientes na comunidade foi justamente levar empregos a uma área densamente habitada.

Entre os profissionais que trabalham no centro de atendimento há mães que podem ficar perto de seus filhos e não precisam se deslocar para trabalhar.

Esse é o caso de Sâmela Jesus dos Santos, 24. "Antes (de ser recrutada para o centro de atendimento) eu trabalhava como trancista (fazia tranças de cabelo), mas não era todos os dias que tinha cliente, e com filho tenho uma responsabilidade maior. Sei que, se acontecer algo com meu filho, eu estarei por perto, e isso é algo me motiva mais, vou chegar (em casa) e ele vai estar acordado, é um alívio saber que vou poder curtir", afirma.

José Anastácio Neto, 24, um outro funcionário do G10 Atende, saiu de Timbaúba, no Pernambuco, e está em Paraisópolis há três anos. Nesse tempo, teve outros empregos, sempre fora dali. Agora, ele trabalha a 500 metros de casa. O plano dele é usar o tempo que ganhou no deslocamento para voltar a estudar - até a pandemia de covid-19, ele cursava administração.

A iniciativa é fruto de uma colaboração do PagBank com a multinacional de atendimento ao cliente Konecta e com o G10 Favelas, um grupo de líderes de 10 comunidades do Brasil. O G10 Atende funciona dentro de um pavilhão da fundação em Paraisópolis.