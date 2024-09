CEO da primeira holding social do país abre banco que fala "favelês"

***

Ecoa: De onde surgiu a necessidade de um banco para atender apenas as favelas?

Celso Athayde: As favelas têm em torno de 18 milhões de pessoas. Produzem e consomem R$ 212 bilhões por ano. Se você juntar tudo, as favelas seriam o terceiro maior Estado brasileiro em consumo, população e economicamente. A Rocinha, por exemplo, é maior do que 83% das cidades do Brasil. Então, temos ali o potencial de cidades inteiras. É óbvio que os bancos perceberam isso. Acontece que os sistemas econômicos e financeiros tradicionais não foram desenvolvidos para quem vive nas favelas.

Ecoa: Como funciona o F Bank?

Celso Athayde: É um banco físico. O gerente mora na favela e a agência é na sala da casa dele. Nós fizemos pesquisas com grupos de trabalho e descobrimos que boa parte dos moradores tiram o dinheiro dos bancos logo após receberem o salário porque não confiam na estrutura. No F Bank, o gerente é o seu vizinho, é seu amigo, é o cara que joga bola com você. Ele decodifica os termos das finanças para uma linguagem que você vai entender. Não tem mentira, não tem enganação. No F Bank há um percentual do lucro que é direcionado para a favela - e ela vai decidir o que vai fazer com este dinheiro.

Ecoa: Como você vê os programas ESG das empresas nas favelas?

Celso Athayde: O ESG fala de raça, de gênero e de uma porção de coisas. Mas não fala de território. Os consumidores da empresa estão ali, na favela. Como não pensar territorialmente nas mulheres negras que consomem o seu produto e com quem você precisa conversar? Elas não moram na Vieira Souto. Elas moram na favela. Os jovens também. Vamos debater a sustentabilidade, o impacto das chuvas, as mudanças climáticas. Mas como falar destes assuntos sem falar da favela? Então as empresas não podem reduzir o seu discurso a métodos que os europeus criaram para a nossa realidade. É o que penso.

