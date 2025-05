Lei antidesmate da UE classifica Brasil como "risco padrão"

A classificação oficial será divulgada nas próximas semanas, mas já gerou reações de entidades ambientalistas - a inclusão do Brasil no patamar de risco médio, por exemplo, foi criticada pela ONG Global Witness, tendo em vista o desmatamento de áreas da Amazônia.

Em 2024, o ritmo do desmatamento caiu em quase todos os biomas do país, mas ainda equivale a cerca de 1,5 milhão de campos de futebol derrubados no ano.

Segundo a regulamentação da UE, empresas que importam produtos como cacau, café, soja, óleo de palma e madeira devem comprovar rastreabilidade por meio de dados de geolocalização fornecidos pelos agricultores e complementados por imagens de satélite.

Entrada em vigor da norma foi adiada

A ONG Global Witness lamentou na terça-feira que o Brasil não tenha sido classificado como de alto risco, já que "a crise do desmatamento afeta florestas críticas para o clima na Amazônia" - mas considerou que, apesar dos defeitos, a lei ainda é um passo na direção certa.

A eurodeputada francesa Marie Toussaint, do Partido Verde, também disse que ficou "surpresa com a classificação dos Estados Unidos, Indonésia e Brasil". "Vamos esperar para ver os critérios e se eles são objetivos", afirmou.