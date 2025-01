Bilionário financiará órgão climático da ONU após saída dos EUA

O bilionário americano Michael Bloomberg vai financiar o órgão de mudanças climáticas da ONU. Decisão anunciada nesta quinta-feira (23) acontece após presidente Donald Trump retirar o país do Acordo de Paris.

O que aconteceu?

Fundação de Bloomberg vai financiar a UNFCCC. O bilionário atua como Enviado Especial da ONU para Ambição e Soluções Climáticas. A intervenção de Bloomberg permitirá que a UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) mantenha seu financiamento, apesar de os Estados Unidos suspenderem suas contribuições.

Os Estados Unidos fornecem 22% do orçamento do secretariado da UNFCCC, cujos custos operacionais para o período de 2024-2025 estão projetados em cerca de US$ 96,5 milhões (R$ 575 milhões).