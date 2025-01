Trump assina decreto que retira EUA do Acordo de Paris

O presidente Donald Trump assinou a decreto de retirada dos EUA do Acordo do Clima de Paris em frente a apoiadores reunidos na Capital One Arena, em Washington, nesta segunda-feira (20),

É a segunda vez que os Estados Unidos, o maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, se retira dos esforços globais de combate às mudanças climáticas.

A decisão colocará os Estados Unidos ao lado do Irã, da Líbia e do Iêmen como os únicos países do mundo fora do pacto de 2015, pelo qual os governos concordaram em limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais para evitar os piores impactos das mudanças climáticas.