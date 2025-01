Emissões de efeito estufa dos EUA caíram 0,2% em 2024, diz relatório

De modo geral, de acordo com o relatório, as emissões acumuladas ainda são menores do que antes da pandemia, cerca de -20% abaixo dos níveis de 2005, o ano de referência.

"Decepcionante"

Esse resultado, registrado durante a presidência do democrata Joe Biden, é "decepcionante", criticou Rachel Cleetus, da ONG americana Union of Concerned Scientists. Outros especialistas entrevistados pela AFP se mostraram mais divididos.

Os ambiciosos planos apresentados pelo presidente que está deixando o cargo, em particular seus grandes investimentos na transição energética, "acelerarão o ritmo das reduções de emissões nos próximos anos", dizem os pesquisadores do Rhodium Group.

Os números também mostram uma contínua "desconexão entre o crescimento econômico e as emissões de gases de efeito estufa", diz Ben King, coautor do estudo.

"Se você observasse as curvas de 10 a 15 anos atrás, veria que quando a economia crescia, as emissões aumentavam (...) e quando ela se contraía, as emissões diminuíam", o que parece não ser o caso agora, disse ele à AFP.