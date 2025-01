Escopo 3: como 3 empresas se destacam na descarbonização da cadeia de valor

"As empresas precisam tratar as emissões como parte estratégica do negócio. O reconhecimento das falhas é o primeiro passo para melhorar. Assim como no mercado financeiro, lidar com números desfavoráveis pode gerar avanços significativos", conclui Pereira.

Desafios específicos

Nesse cenário, a CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), uma das empresas de referência no tema de acordo com o CDP, se destaca ao produzir alumínio com emissões de CO2 equivalente 3,5 vezes menor que a média mundial e ao assumir o compromisso de neutralizar suas emissões até 2050.

Na empresa, um piloto foi realizado após a avaliação dos insumos mais representativos para o escopo 3. Para a escolha dos fornecedores no piloto, considerou-se o nível de maturidade por meio de critérios ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), além da representatividade no impacto de emissões.

"Temos o Programa Suprimento Sustentável, no qual 97% dos fornecedores foram avaliados considerando critérios ESG no processo de homologação. Desde o ano passado também temos workshops focados em descarbonização, que nos mostram como a partir do momento que o cliente cobra, os fornecedores trabalham para a mudança, inclusive os menores, com os quais há maior estigma do mercado no tema", diz Raquel Montagnoli, gerente de sustentabilidade da CBA.

Com essas iniciativas, a companhia, que tem como meta aprovada pela SBTi (Science Based Targets initiative) reduzir em 13,5% as emissões de escopo 3 em todas as unidades até 2030 em relação a 2019, já alcançou 20,6% de redução.