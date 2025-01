ONU confirma 2024 como o ano mais quente já registrado

A OMM (Organização Meteorológica Mundial), agência especializada da ONU, confirmou que 2024 foi o ano mais quente já registrado, com a temperatura média global 1,55°C acima dos níveis pré-industriais (1850-1900). A análise se baseou em seis grandes conjuntos de dados internacionais e destacou uma sequência impressionante: os últimos dez anos (2015-2024) ocupam os dez primeiros lugares no ranking de calor extremo.

Os dados estão em linha com o relatório divulgado mais cedo pelo Observatório Europeu Copernicus sobre o ano de 2024, que também aponta temperaturas recordes. Segundo os dados, a temperatura média global atingiu 15,10°C, representando um aumento de 1,6°C em relação aos níveis pré-industriais, tornando 2024 o ano mais quente já registrado. O ano também foi o mais quente no Brasil, de acordo com o Inmet, com média de 25,02ºC, 0,79ºC acima da média histórica de 24,23°C registrada entre 1991 e 2020.

O aquecimento global foi impulsionado por temperaturas excepcionais na terra e na superfície do mar, acompanhadas pelo aumento recorde de calor nos oceanos. Um estudo publicado na "Advances in Atmospheric Sciences" revelou que o calor oceânico foi crucial para os registros de 2024, com os primeiros 2.000 metros do oceano armazenando mais energia térmica do que nunca. Segundo a pesquisa, apenas entre 2023 e 2024, o calor oceânico aumentou em 16 zettajoules, equivalente a 140 vezes a geração global de eletricidade em 2023.