Não dá para Brasil ser líder climático e extrair petróleo até a última gota

Mas os acontecimentos dos últimos meses - como o aquecimento recorde da maioria dos oceanos globais, ondas de calor em toda a parte e o aumento na intensidade dos furacões tropicais do Atlântico - reforçam a urgência de passarmos das declarações para ações práticas.

Nesse contexto, vale destacar os episódios dramáticos da enchente histórica que deixou o Rio Grande do Sul debaixo d'água por quase um mês e das secas que, combinadas com queimadas, destruíram imensas áreas de vegetação e colocaram diversas cidades brasileiras entre as mais poluídas do mundo.

A tendência é que o quadro só piore, tendo em vista a constatação pelos cientistas do clima de que não será possível evitar que o aumento médio da temperatura terrestre passe de 1,5 ºC e que a frequência e a gravidade dos eventos climáticos extremos continuem aumentando.

É incompreensível que empresas e organizações ignorem o sinal dado na última COP e sigam defendendo a expansão do uso das fontes fósseis de energia. Pior, atuem para incorporar o discurso da transição energética nessa direção.

Seus argumentos passam pelo uso da receita obtida com a produção de petróleo e gás natural para financiar a transição, além do desenvolvimento, pelas próprias empresas, de projetos de energia limpa ou de captura e estocagem de carbono, numa contabilização que invariavelmente pende de maneira muito significativa para aumentos das emissões.

Discursos semelhantes são observados no setor elétrico, com a defesa do aumento da geração térmica como forma de aumentar a segurança do abastecimento em meio ao crescimento da participação das fontes variáveis eólica e solar.