Por uma transição na indústria, não uma indústria de transição

Boa parte das iniciativas em desenvolvimento conta com incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, o segmento nascente do hidrogênio renovável vem se organizando em defesa de outros mecanismos financeiros de apoio, como a criação de subsídios via setor elétrico. Essa estratégia espelha o que foi feito, nas últimas décadas, em favor da energia eólica e solar, e que promoveu o crescimento significativo dessas fontes no país.

É inegável a importância dos investimentos nessa direção para garantir a manutenção da capacidade de renovação do nosso parque gerador, ameaçado pela participação também crescente das termelétricas a gás natural e manutenção do carvão. Neste início, projetos de hidrogênio, por sua vez, podem ser estratégicos para a inserção do Brasil neste novo mercado e, principalmente, para possibilitar a difusão da tecnologia no país.

Mas, diferentemente de outras nações, podemos ir muito além. E essa diferença tem de pautar as escolhas que fazemos, enquanto país, na destinação dos nossos recursos limitados.

Hoje, os segmentos industriais pesados, como a siderurgia, o cimento e a química, estão entre os principais consumidores de recursos e insumos fósseis no Brasil. Dadas as possibilidades de ampliação da oferta de substitutos limpos - como biogás e biometano, carvão vegetal certificado sustentável e o próprio hidrogênio renovável -, limpar esses processos industriais é mais imediato e menos custoso do que em locais com baixa oferta de recursos.

Nessa equação, a demanda global ainda nascente, mas seguramente crescente, por itens descarbonizados também contribui para aproximar tais projetos de investimento de condições mais próximas das convencionais, com taxas de retorno adequadas.

Essa condição faz toda a diferença, portanto, uma vez que transforma a necessária urgência global de combate às mudanças climáticas numa alavanca de atração de investimentos produtivos para o país, favorecendo o nosso desenvolvimento socioeconômico.