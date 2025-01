Morcegos da Mata Atlântica estão cheios de metais tóxicos no corpo

O uso intensivo de agrotóxicos em plantações de eucalipto pode ser a razão da contaminação dos morcegos Imagem: Foto cedida por Ivana Cardoso

Outros fatores, como as diferentes espécies e o sexo dos morcegos, não afetaram a bioacumulação, levando os autores a crer que os animais entraram em contato direto com os metais pesados ao descansarem em arbustos ou árvores contaminadas e depois se limparem. Para avaliar os níveis de exposição nas diferentes monoculturas serão necessários mais estudos, diz Barrilaro, uma vez que algumas espécies de morcegos se movimentam bastante pelo território e podem ir de plantação em plantação.

Em comparação, os pesquisadores descobriram que os morcegos das áreas de agrofloresta de caucau, com maior cobertura de floresta natural, apresentaram menor nível de contaminação, embora alguns tivessem níveis elevados de cobre, provavelmente devido ao uso de fungicidas.

Essa descoberta é importante, pois sugere que a agricultura orgânica do cacau, que substitui os agrotóxicos por métodos de manejo menos danosos ao ambiente, pode ser benéfica tanto para os fazendeiros quanto para a biodiversidade, diz Barillaro. "Demonstramos que uma paisagem com mais agrofloresta é mais amigável aos morcegos do que uma paisagem de monocultura", afirma.

"Essas descobertas são muito importantes para a conservação dos morcegos, bem como de outras espécies, pois comprovam que as monoculturas com uso intensivo de contaminantes podem afetar os animais por contato direto, não só por meio das frutas, mas também pela água", diz Ana Luiza Destro, pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa, que não esteve envolvida no estudo.

Agrofloresta de cacau na Mata Atlântica. Esses sistemas agrícolas apresentaram níveis mais baixos de contaminação por chumbo e manganês, porém mais altos de cobre em alguns morcegos Imagem: Foto cedida por Martin Cervantes

Poluição diversa

Em outro estudo publicado no início deste ano, Destro e colegas descobriram que morcegos frugívoros expostos a poluentes tóxicos gerados pela mineração de bauxita e minério de ferro na Mata Atlântica sofriam impactos diretos na saúde. Os morcegos dessas áreas altamente impactadas acumulavam metais como alumínio, ferro e bário no organismo, e apresentaram evidências de danos ou inflamação no fígado, rins, cérebro e músculos, o que os pesquisadores atribuíram a esses contaminantes. Os morcegos de áreas de extração de minério de ferro apresentaram níveis ainda maiores de contaminação.