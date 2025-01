Desastres climáticos no Brasil aumentam 460% em relação aos anos 1990

O ano mais quente da história

O ano de 2024 foi o mais quente da história. Segundo o Relatório de Destaques Climáticos Globais da agência europeia Copernicus, lançado no início de janeiro, o ano passado também se tornou o primeiro com uma temperatura média de 1.6 ºC acima do nível pré-industrial, ultrapassando o limite de aquecimento de 1,5 ºC definido pelo Acordo de Paris para reduzir os riscos e impactos das mudanças climáticas.

Recordes globais de níveis de gases de efeito estufa, de temperaturas do ar e de superfície marinha foram quebrados, contribuindo para eventos extremos. No Brasil, 60% do território bateu recordes de seca, aumentando os incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. E o estado do Rio Grande do Sul sofreu a sua maior inundação, com quase 95% dos municípios afetados.

A seca no país foi intensificada pelo El Niño, um fenômeno climático que aquece anormalmente as águas superficiais do Oceano Pacífico na região equatorial, a cada dois ou três anos, e provoca impactos globais. O El Niño, por sua vez, é intensificado pelo aquecimento global, exacerbando o "estado febril" do oceano e, consequentemente, os impactos do fenômeno. Este é um ponto importante que o estudo traz, porque as mudanças climáticas têm uma relação direta com o oceano.

"O oceano tem um papel fundamental na regulação climática, atuando como um sumidouro de carbono. Ele absorve muito do calor da atmosfera e regula vários processos. Até um certo ponto na nossa história, ele foi acumulando gás carbônico, só que, em resposta, ele está aquecendo. Então tudo que a gente está vendo de intensificações ou alterações climáticas na Terra são reflexo direto das alterações no oceano", explica Aline.

Medidas urgentes

Os impactos crescentes da crise climática reforçam a urgência de medidas para mitigar os efeitos e aumentar a resiliência socioeconômica no país, segundo os pesquisadores. A começar pela redução do lançamento de gases estufa: "Uma das maiores problemáticas que a gente tem são as emissões de carbono, então qualquer cidade, esteja na costa ou não, pode desenvolver o seu plano de redução de emissões e de restauração de ambientes naturais, que também são sumidouros de carbono", sugere Aline. Florestas, manguezais, restingas, vegetações de Cerrado e recifes de corais são exemplos de áreas naturais que precisam de proteção e ampliação.