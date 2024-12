Como o povo Kadiwéu suspendeu venda de livro francês sobre sua arte

Um dos principais observadores das artes Kadiwéu foi o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que visitou aldeias no Mato Grosso do Sul no início do século 20 e registrou em fotografias os grafismos que adornam pinturas corporais, feitas com tinta à base do fruto jenipapo, e as tradicionais cerâmicas. As guardiãs de tão rica tradição são as mulheres Ejiwajegi - como se autodenominam os Kadiwéu -, que preservam a memória de seu povo enquanto atuam como empreendedoras, gerando renda com suas criações.

Imersas nos desafios que os povos originários no Brasil enfrentam desde o período de exploração colonial, elas agora encaram outra provocação: imagine se alguém escrevesse um livro sobre seus antepassados sem consultar a sua família. Estranho, não? Pois foi exatamente isso que aconteceu com as mulheres Kadiwéu.

Em 1935, na aldeia Nalike, localizada próxima ao que hoje corresponde à aldeia Alves de Barros, na cidade de Porto Murtinho (MS), Claude Lévi-Strauss esteve com os Kadiwéu e recebeu de presente, das mulheres indígenas, vários desenhos.