Pasto e soja pressionam no Jalapão, onde brilha capim-dourado

Mal sabia ela que aquele chapéu seria o começo de uma atividade econômica que daria sombra e sustento às próximas gerações de mulheres. Foi nas mãos de sua filha, Guilhermina Ribeiro Matos, conhecida por dona Miúda, que cresceu a visibilidade do capim, chegando à popularização na década de 1990.

"Eu aprendi [o artesanato] com a mamãe na idade de 12 anos. Foi o dia mais lindo para mim", conta Noeme Ribeiro da Silva, conhecida como Dotora, filha de dona Miúda e neta de Laurina. "O capim-dourado, ele está em todos os assuntos da nossa vida. Você vai comprar um remédio? É o capim-dourado. Você vai fazer uma construção? Capim-dourado. Panela de pressão, ferro elétrico, geladeira, cama, colchão: é o capim-dourado".

No Quilombo Mumbuca, no município de Mateiros, a casa de Noeme é indicada por uma placa: Casa de Dotora. A artesã recebeu o apelido aos 9 anos por ter curado uma inflamação no olho desenganado do pai com chá de alfavaca (Ocimum gratissimum), colhido no quintal. Desde então, Dotora não nega ajuda a quem chegar. "Deus honra quem compartilha a bondade", diz.

Sentada na cadeira de madeira e envolta na névoa do fogão a lenha, Dotora costura ao lado de Tonha, ou Antônia Ribeiro da Silva, sua irmã. "Minha casa é uma sala dourada porque ela junta para a gente conversar", conta. "Quando a gente não tá aqui, tá na casa das outras artesãs, conversando, fazendo peça".

Noeme Ribeiro da Silva, conhecida como Dotora, com capim-dourado Imagem: Fellipe Abreu

Costurando comunidades

A Associação de Artesãos e Extrativistas do Povoado do Mumbuca congrega 147 associados. Destes, cem são mulheres que têm no artesanato do capim-dourado sua principal fonte de sustento. "A gente tem a nossa lojinha, aí coloca essas peças. Do dinheiro que entra, 90% vai para a mão dessas mulheres que fazem as peças, 5% fica para o vendedor e 5% para despesas da associação", explica Silvanete Tavares da Silva, presidente da associação e artesã desde os 9 anos de idade.