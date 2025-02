Em SP, araras recebem aulas de voo livre para sobreviver na natureza

Uma nova alternativa de reintrodução

Brightsmith, Mendes e Biro acreditam que o êxito conquistado com o estudo realizado com a arara-canindé no Brasil pode sinalizar um novo método a ser empregado em programas de reintrodução de papagaios e araras. Eles relatam o excelente resultado do experimento em um artigo científico no jornal Birds.

Para efeito de comparação, por exemplo, no projeto de reintrodução da ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) sendo realizado em Curaçá, na Bahia, das 20 aves soltas em 2022, apenas dez delas permaneceram ainda em vida livre. Entre as demais, algumas desapareceram, outras foram abatidas por predadores e uma precisou voltar ao aviário por causa de seu comportamento. Isso representa uma taxa de sucesso de 50%.

"Estamos diante de algumas décadas de projetos científicos de soltura de papagaios, nos quais, na maioria dos casos, quando você abre a gaiola a soltura é definitiva", diz Brightsmith. "Muitas vezes eles voam, quilômetros sem parar, e acabam se perdendo, há problemas com predadores ou uma série de outras questões com os métodos tradicionais. Já com essa técnica, você os está colocando no ambiente certo, social e físico, no período certo do desenvolvimento deles. E, ao fazer isso, a tendência natural de desenvolver comportamentos adequados funciona."

O especialista explica que, aos três meses, filhotes de arara-canindé já começam a explorar o mundo além do ninho, fazendo seus primeiros voos, ainda acompanhados e sob a proteção dos pais. Todavia, no método tradicional de soltura eles só vão ser soltos muito mais tarde.

Para ele, a maneira como se faz a soltura habitual de psitacídeos têm um problema em sua essência: eles são ensinados a serem aves em gaiolas e depois há uma expectativa que eles virem animais de vida selvagem.