Festa de Iemanjá quer se tornar sustentável e reduzir poluição no mar

Praia de Santana, no bairro do Rio Vermelho, durante a Festa de Iemanjá de 2024 Imagem: Manu Dias/GOVBA

Mas nem tudo são flores brancas e fragrância de alfazema nos ares do festejo, que integra os maiores eventos do estado, ao lado do Carnaval e da Lavagem do Nosso Senhor do Bonfim. Prestes a completar 102 anos na teoria, embora sendo mais antiga na tradição oral, a celebração atrai a presença de milhares de fiéis das religiões de matriz africana (especialmente umbanda e candomblé) e turistas de diversas partes do mundo. Com o alto fluxo de pessoas nos arredores da Casa de Iemanjá, principal ponto de concentração, e diante da proporção que o evento tomou, o cenário nos dias que antecedem o 2 de fevereiro, durante a festa e após, é marcado pelo acúmulo de lixo nas praias e no mar.

Além da tradição de jogar no mar flores brancas e azuis tingidas artificialmente, no decorrer das décadas se propagou a prática de fazer oferendas abarrotadas de materiais que prejudicam a vida marinha. Integram a lista perfumes, champanhes, espelhos, pentes, velas, batons, isopores, objetos de vidro e plástico, peças metálicas, roupas, tecido sintético, joias e acessórios. Conscientes dessa agressão, pescadores e voluntários têm se dedicado à limpeza do espaço antes, durante e após a festividade. Todavia, o desafio persiste.

"Nós fazemos a triagem no caramanchão para separar os itens que possam poluir o mar", diz Antônio Santana Pereira, pescador com mais de 50 anos de ofício, conhecido nas imediações como "Rasta" ou "Canhoteiro", fazendo menção ao barracão montado pela prefeitura onde os devotos deixam, a partir do dia 1º de fevereiro, suas oferendas em 200 balaios disponíveis para que, no dia 2, sejam lançadas ao mar. "Retiramos o que conseguimos; são muitas oferendas. Se as águas ficam sujas, os animais morrem, e daí causa prejuízo para nós, os pescadores."

Desde 2023, Seu Antônio coordena o mergulho artesanal em apneia, junto a outros nove pescadores, em uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), para retirar objetos não degradáveis do mar da praia de Santana, em frente à Casa de Iemanjá, no dia 31 de janeiro. Nesta data, os pescadores já desempenham suas funções, tendo em vista que, para evitar a aglomeração no dia 2, muita gente se antecipa e opta por entregar as oferendas uma ou até duas semanas antes. Quanto à limpeza no mar após a festa, até o fechamento da matéria não foi informado se aconteceria a ação.

Durante a limpeza, que dura cerca de quatro horas e vai até o fundo das águas, os itens mais encontrados incluem pano, plástico, garrafas de cerveja long neck, frascos de alfazema, espelhos, brincos, esmaltes e sabonetes. Com tamanha sujeira abarrotando o mar e a praia todos os anos, ele destaca a extinção da manjubinha, isca que antes era fisgada em fartura, e a diminuição da sardinha, lagosta e polvo.