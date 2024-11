Monocultura de café avança sobre florestas conservadas do sul da Bahia

Eles integram uma equipe de oito funcionários fixos e 17 agentes com contratos temporários ou terceirizados. Esse contingente é responsável pela gestão de cerca de 50 mil hectares, somando as áreas onde se inserem o Parna, a Rebio e o Revis de Una, em uma região marcada por conflitos históricos.

A equipe explica que atua no monitoramento do desmatamento e da transição de culturas, como os plantios de café e cacau a pleno sol em unidades de conservação como o Revis de Una, área protegida de 23.404 hectares, que funciona como uma zona de amortecimento da Reserva Biológica de Una. Estabelecida há 17 anos para ampliar a proteção no entorno da Rebio, a mais restritiva categoria do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Proteção da Natureza), a área destinada ao Revis tem cerca de 2 mil moradores, que já ocupavam o território quando de sua criação.

Perereca da espécie "Hylomatis aspera", da Mata Atlântica do sul baiano Imagem: Renato Augusto Martins

Até hoje as famílias da Revis vivem uma situação indeterminada, porque falta um Plano de Manejo, instrumento do SNUC que orienta a gestão das áreas protegidas. "O Refúgio de Vida Silvestre é uma categoria de proteção integral, mas que pode ser constituído por propriedades privadas, desde que seja possível compatibilizar os seus objetivos de criação com a utilização da terra e dos seus recursos naturais locais pelos proprietários", explica a analista. Mas, havendo incompatibilidade, ou não havendo concordância dos proprietários com as condições propostas pelo ICMBio, estabelecidas no Plano de Manejo, a área deve ser desapropriada.

Souza explica que a equipe já iniciou o processo de elaboração dos Planos de Manejo do Parque Nacional e do Revis de Una, além da atualização do Plano da Rebio e que, embora cada UC tenha o seu próprio instrumento, com suas particularidades, o trabalho será realizado conjuntamente, considerando o território contíguo entre elas.

Mobilização social pela proteção do mico-leão-baiano

Nascido na região, Edimalvan da Purificação dos Santos, conhecido como Puba, foi assistente de pesquisa entre 2008 e 2009, quando passou a compreender a importância do mico-leão-da-cara-dourada para o equilíbrio ecológico no sul da Bahia. "Antes eu conhecia, mas não dava valor. Essa experiência foi transformadora", recorda. Como vereador no município de Una e engajado na agenda ambiental, ele pretende se somar aos esforços pela proteção dessa espécie de primata endêmico.