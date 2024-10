Mata Atlântica é bioma ideal para que projetos de restauração ganhem escala

Com sua biodiversidade incomparável, a Mata Atlântica é também um dos biomas mais ameaçados do mundo: já perdeu 80% de sua cobertura original e o que restou está altamente fragmentado. Por outro lado, é o bioma que reúne as condições ideais para que os projetos de restauração ganhem escala no Brasil.

Lar de 70% da população brasileira, abrangendo 17 estados, a região correspondente à Mata Atlântica gera 80% da riqueza do país. Nesse contexto, restaurar a floresta e reconectar seus fragmentos é uma necessidade urgente não apenas para recuperar a biodiversidade, mas sobretudo para prover serviços ecossistêmicos, como disponibilidade de água, para a sociedade e os setores produtivos.

Quanto maior a escala da restauração, maior também é a sua contribuição para o enfrentamento da crise climática, protegendo pessoas, empresas e processos produtivos dos efeitos de secas extremas - como a escassez hídrica que atinge o Sudeste brasileiro - e de chuvas intensas, como inundações e deslizamentos. Recompor grandes áreas da Mata Atlântica é fundamental para que o Brasil cumpra suas metas no Acordo de Paris, que incluem a restauração de 12 milhões de hectares até 2030.

Experiência acumulada

Outros fatores ainda conferem à Mata Atlântica um enorme potencial para destravar a cadeia de restauração no Brasil. Trata-se do bioma brasileiro onde há mais experiência acumulada em restauração de ecossistemas, com tecnologias comprovadas e métodos consolidados, como evidenciam as fotos que ilustram este artigo. É na Mata Atlântica que têm se concentrado, nos últimos 15 anos, as iniciativas de restauração no Brasil - e onde atuam, em sua maioria, as organizações e redes que hoje se dedicam a essa tarefa.

Não à toa, surgiu ali, em 2009, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, o maior e mais antigo coletivo de restauração do Brasil, que agrega empresas de vários setores, órgãos de governo, centros de pesquisas, associações e organizações não-governamentais como o WWF-Brasil, a fim de desenvolver a cadeia produtiva da restauração e fortalecer iniciativas. Além disso, promove o aprimoramento de metodologias e a disseminação de conhecimento, consolidando a Mata Atlântica como referência nacional e internacional em restauração.