Só tem no Brasil: pesquisadores encontram árvore rara da Mata Atlântica

Pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro encontraram uma árvore raríssima, por enquanto a única no mundo.

Com 7 metros de comprimento, a Siphoneugena Carolynae é uma árvore frutífera que pode ser considerada prima da jabuticabeira. Ela foi identificada em Maricá, no interior do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia.