Angelim-vermelho: especialistas lutam para salvar a maior árvore do Brasil

"O que torna essas árvores tão especiais ainda é um grande mistério, e é preciso tempo e estudos para desvendá-lo" diz Eric Gorgens. O professor de análise espacial e ambiental da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) está falando sobre o angelim-vermelho (Dinizia excelsa Ducke), árvore amazônica com altura de até 60 metros encontrada em várias áreas de floresta tropical do Brasil e da Guiana. Mas foi na Bacia do Rio Jari, entre Pará e Amapá, que angelins de até quase 90 metros de altura foram descobertos há alguns anos, em uma expedição da qual Gorgens fez parte. Até então, os cientistas não imaginavam que árvores tão altas existissem na Amazônia.

"O clima tropical traz muitas dificuldades para a sobrevivência das árvores devido ao ambiente agressivo, à alta umidade, aos ventos fortes e à favorabilidade a pragas e doenças" acrescenta Gorgens. "Apesar desse cenário, a mais alta tem entre 400 e 600 anos de idade, 88,5 metros de altura e é capaz de sequestrar carbono equivalente a uma floresta de 1 hectare com um dossel médio de 45 metros."

Com a COP30 das Nações Unidas a ser realizada em 2025 em Belém, os esforços para proteger legalmente as árvores gigantes ganharam impulso. No Pará, o Ideflor-Bio (Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade) pretende reduzir a área da Flota Paru (Floresta Estadual do Paru) e criar um parque estadual totalmente protegido, em uma área de cerca de 562 mil hectares, para ajudar a preservar os angelins-vermelhos. A unidade de conservação abriga o mais alto angelim-vermelho conhecido e é a terceira maior reserva de floresta tropical de uso sustentável do mundo, com 3,6 milhões de hectares.

Angelins-vermelhos de diferentes tamanhos povoam a Floresta Estadual do Paru, no Pará. A área, no entanto, está ameaçada pela mineração e pelo desmatamento Imagem: Foto cedida por Havita Rigamonti / Imazon / Ideflor-Bio

Atualmente, a Floresta Estadual do Paru tem status de unidade de conservação de uso sustentável, que permite atividades de manejo florestal, como a extração de madeira e de produtos não madeireiros e o ecoturismo. "Nossa intenção é garantir a segurança da maior árvore da Amazônia e da América Latina", diz Crisomar Lobato, diretor de gestão da biodiversidade do Ideflor-Bio. O órgão tem realizado expedições ao noroeste da Flota Paru, onde se encontra a maior dessas árvores. A mais recente ocorreu entre 16 e 29 de maio, quando os cientistas coletaram informações sobre a flora, a fauna, o solo e a topografia locais.