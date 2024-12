Saiba por que pequenas pausas durante o dia ajudam a produtividade

Estamos no mês oficial da correria e da exaustão. E, quanto mais perto chega o fim do ano, pior fica. Com tantas tarefas e pendências a resolver, o cérebro não para - e, portanto, produz cada vez menos. Não espere que nenhum projeto ou ideia brilhante saia de sua cabeça nesta época porque ela precisa do mínimo de pausa, seja para compreender novos aprendizados, seja para criar algo significativo. É o que diz a ciência: um estudo do National Institutes of Health, dos Estados Unidos, descobriu que, durante pequenos descansos diários, o cérebro dos voluntários aprenderam melhor e consolidaram memórias com mais eficácia.

Já não é de hoje que especialistas chamam a atenção para os benefícios dos "microbreaks", ou seja, qualquer momento que quebre a rotina diária de trabalho. Isso pode durar poucos minutos e envolver qualquer atividade, desde tomar um cafezinho, fazer alongamentos, ou bater um papo.

Isso vale para o ano inteiro. Emendar uma atividade na outra é a chave para a produtividade cair - ainda que pareça glamouroso contar numa roda de amigos sobre o quanto você está ocupado e não tem tempo nem para responder mensagens no Whatsapp.

"O tempo de descanso não é visto pela nossa sociedade como um tempo produtivo. Por isso, acaba gerando mais angústia do que prazer. Porém, as pausas durante o dia são essenciais não apenas para o bem estar físico e mental como também para a criatividade, o foco, e a tomada de decisões", observa Danilca Galdini, sócia e Diretora de

Insights da Cia de Talentos, plataforma de educação para carreira.