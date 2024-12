Japão produz primeiro capacete feito de resíduos de conchas marinhas

"O capacete transforma conchas - que originalmente protegiam os moluscos contra inimigos externos - em algo que protege a vida humana. À primeira vista, recolher detritos no oceano e reciclá-los pode parecer duas coisas diferentes, mas neste caso são fundamentalmente a mesma coisa. Usar um Shellmet pode ser considerada uma atividade que cuida do oceano num sentido mais amplo", diz Hiroshi Uyama, professor de engenharia da Universidade de Osaka que assinou o projeto.

O primeiro passo da produção é o recolhimento das conchas que se acumulam diretamente nas praias, ruas e aterros. Para iniciar o desenvolvimento do "shellstic", as cascas são fervidas e pulverizadas com carbonato de cálcio. O caldo é misturado com plástico reciclado e depois entra em moldes do capacete, desenhado especialmente em formato de concha. O fabricante afirma que este design torna o produto 33% mais resistente que os tradicionais e o processo de produção gera 36% menos emissões.

O capacete pesa cerca de 400 gramas e pode ser usado por ciclistas e por trabalhadores da construção civil. Os idealizadores do projeto pretendem ainda lançar campanhas de incentivo para que os 250 pescadores de Sarufutsu abandonem seus capacetes plásticos e passem a usar somente o Shellmet.

