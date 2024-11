Sustentabilidade não é sinônimo de meio ambiente

***

Ecoa: Você acha que existem distorções no conceito de sustentabilidade no Brasil?

Raphael Vicente: Sim. Tratamos temas como direitos humanos, justiça social, justiça climática, racismo ambiental e sustentabilidade como se fossem realidades paralelas. A sustentabilidade não é só o C do carbono. Estamos falando de uma conta que sempre termina nas pessoas.

Ecoa: E como as empresas tratam disso?

Raphael Vicente: Fizemos um estudo com todas as nossas empresas associadas e todas listadas na B3. Eram aproximadamente 500 das maiores empresas do Brasil. Descobrimos que nenhuma delas leva em consideração o tempo de deslocamento do colaborador de casa ao trabalho e vice-versa. Estamos falando de pessoas que moram em regiões afetadas pelos eventos climáticos extremos, de periferias. Se a empresa não sabe nem onde o colaborador mora, como ela vai cruzar o risco da área e se preparar para eventualidades? Que sustentabilidade é essa?

Ecoa: Seria uma interdisciplinaridade entre as três letras do ESG.

Raphael Vicente: Sim. Precisamos preparar as empresas brasileiras para esta discussão. Vou te dar um exemplo: 70% das moradias irregulares que estão nas regiões de mananciais de São Paulo são ocupadas por pessoas negras. É disso que trata o racismo ambiental, mas o Brasil pouco sabe.

Ecoa: Vocês mostram este caminho das pedras para as corporações?

Raphael Vicente: Não somos prestadores de serviço. Estamos nas empresas para construir junto algo disruptivo, criar algo novo. Criamos o Índice de Equidade Racial que foi construído em 2019 e hoje é uma referência nacional. A gestão dos programas de diversidade e inclusão racial nas empresas passaram a ter uma ferramenta que lhes confere não só objetividade como a possibilidade de mensuração e gerenciamento, tornando possível observar a conjuntura da empresa, por meio, inclusive, do histórico e da referência do mercado. Acreditamos em pedra, cimento e areia. Demora pra construir, mas chegamos lá.

Leia mais aqui.