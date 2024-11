Aumenta busca por produtos sustentáveis, diz pesquisa do Mercado Livre

"Sete em cada dez usuários entrevistados afirmaram que suas decisões de compra passam pelo impacto positivo no ambiente. No Brasil, 1,3 milhão de pessoas compraram produtos sustentáveis, o que mostra que estas escolhas estão crescendo, reforçando esta preferência do consumidor", analisa Laura Motta, gerente sênior de sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

Segundo ela, um outro dado da pesquisa que chamou a atenção da empresa foi a conexão entre a sustentabilidade e hábitos mais saudáveis de vida ligados à alimentação. Os produtos mais vendidos na categoria "supermercado" foram os leites vegetais.

A moda sustentável foi a categoria que mais cresceu na América Latina em comparação com o ano anterior em unidades vendidas (92%) e compradores (91%). Calças, meias, camisetas e pijamas (fabricados com materiais reciclados, fibra de bambu ou certificados) foram os produtos mais escolhidos. No Brasil, os eletrodomésticos com eficiência energética aumentaram em 124%, e os jogos e brinquedos, 94%.

Uma curiosidade: a palavra mais procurada nas buscas foi "bambu" e a segunda foi "vegano". "As escovas de dentes de bambu são muito procuradas, pois são uma inovação que já fazem parte da vida do consumidor e que não exigiram mudanças de hábito muito bruscas. É diferente de um xampu sólido em barra, por exemplo, que é bem diferente do líquido e pede adaptações. O usuário quer consumir produtos sustentáveis, porém tem que estar dentro do seu orçamento e não pode ter muito esforço", diz Laura.

A executiva afirma que o estudo servirá para entender as tendências de consumo da plataforma e para orientar as tomadas de decisões. "Dentro da nossa estratégia, vamos reforçar os segmentos de alimentação, beleza e moda, com programas para apoiar produtos da sociobiodiversidade. Reforçaremos também uma narrativa mais ligada à saúde pessoal, não apenas do planeta", finaliza.

