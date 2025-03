Método de construção a seco economiza água e alivia o calor

"O Light Steel Frame atende a todas as normas de resistência a fogo e impacto. A estrutura é a prova de fissuras, pois é flexível e acompanha possíveis movimentações. Assim, a construção gera menos manutenções, portanto menos gastos com materiais", explica a executiva.

De acordo com Caroline, o método já é muito comum em outros países - apesar de ainda pouco divulgado por aqui. Porém, a necessidade de escolhas mais sustentáveis na construção civil - um dos setores que mais emitem no mundo - vem mexendo neste ponteiro. Dados da Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) mostram um crescimento de 60% no uso da tecnologia no país nos últimos anos. O Grupo Innova Steel também registrou o crescimento expressivo de 117% de agosto de 2023 ao mesmo período de 2024. Seu portfólio conta com clientes como Amazon, Coca-Cola, Hospital Albert Einstein, entre outros.

"Além de ser mais durável e sustentável, a construção em Light Steel Frame não é mais cara. Com esse tipo de material, o valor não sofre alterações ao longo da obra, como é recorrente na construção tradicional. Uma casa de cerca de 46 metros chega a custar R$ 189 mil, incluindo acabamentos", finaliza.