Bolha das empresas não vê sustentabilidade da vida real, diz executivo

Ecoa: Como vocês orientam o S para as empresas?

Raphael Vicente: Vamos voltar um pouco antes do ESG, ao Tripple Bottom Line. Em vez de falar de S, vamos falar de pessoas. Porque o S é confuso e para muita gente não quer dizer nada. Ele vai desde a pessoa com deficiência até o deslocamento do colaborador. O social é tudo. Então quando você tinha ali pessoas estava melhor definido. Tem uma pergunta simples que orientamos as empresas, muito usada no IBGE, que é capaz de oferecer quase o arco inteiro de sustentabilidade: quantos banheiros tem na sua casa? A partir desta resposta, você descobre a classe social, onde a pessoa mora, se ela tem saneamento básico, condições sanitárias. Imagina descobrir que boa parte da sua força de trabalho simplesmente não tem banheiro em casa! Poucas corporações se preocupam em saber disso. Mas estão levantando a bandeira de carbono. Esta é a sustentabilidade da vida real, muitas vezes descolada das bolhas das grandes empresas. Nosso trabalho é chamar essa atenção.

Ecoa: Seria uma interdisciplinaridade entre as três letras do ESG.

Raphael Vicente. Sim. Precisamos preparar as empresas brasileiras para esta discussão. Vou te dar um exemplo: 70% das moradias irregulares que estão nas regiões de mananciais de São Paulo são ocupadas por pessoas negras. É disso que trata o racismo ambiental, mas o Brasil pouco sabe. Em 2020, fizemos um fórum em que precisamos preparar um paper explicando isso, pois achavam que o termo se referia a racismo de floresta.

Ecoa: Vocês mostram este caminho das pedras para as corporações?

Raphael Vicente: Não somos prestadores de serviço. Estamos nas empresas para construir junto algo disruptivo, criar algo novo. Criamos o Índice de Equidade Racial que foi construído em 2019 e hoje é uma referência nacional. A gestão dos programas de diversidade e inclusão racial nas empresas passaram a ter uma ferramenta que lhes confere não só objetividade como a possibilidade de mensuração e gerenciamento, tornando possível observar a conjuntura da empresa, por meio, inclusive, do histórico e da referência do mercado. Acreditamos em pedra, cimento e areia. Demora pra construir, mas chegamos lá.

