Kimberly-Clark investe em educação para derrubar tabus da maturidade

Ecoa: A Kimberly-Clark fabrica produtos descartáveis, como fraldas e absorventes, que são hoje considerados vilões ambientais. Como a companhia trabalha esta questão?

Ronaldo Art: Temos diversas frentes que abordam este assunto e posso dizer que a inovação está no DNA da Kimberly. Estamos pesquisando e inovando em todos os segmentos. Quando falamos de uma fralda, por exemplo, não devemos olhar apenas o descarte e sim todo o processo de produção. Então reduzimos o uso da água em 34%, 90% de nossas embalagens são recicláveis, utilizamos 100% de fibras de celulose certificadas nos produtos, além de termos fábricas e centros de distribuição aterro zero desde 2020, ou seja, 100% dos resíduos gerados são reaproveitados de alguma forma. E temos um time global trabalhando em novidades tecnológicas cada vez mais sustentáveis que vão aparecer em breve.

Grupo Laces lança o primeiro ecossistema de salões sustentáveis do país

Cris Dios, sócia-fundadora do Grupo Laces, e Itamar Cechetto, CEO da empresa Imagem: Augusto Bezerra

Imagine chegar em um salão de beleza que não tem nada a ver com aquelas luzes brancas, o cheiro forte de produtos químicos sintéticos, e o barulho ensurdecedor de secadores de cabelo. O cenário aqui mais parece o de um jardim: a construção é de madeira reciclada, há plantas descendo do teto como cortinas verdes, e o ambiente exala um perfume de óleos essenciais de vegetais nativos brasileiros. Antes de qualquer serviço, o cliente recebe uma massagem relaxante e os cabelos podem ser lavados com água reaproveitada da chuva.

Estamos em um dos salões do Grupo Laces, que funciona dentro do conceito de beleza limpa desde 1987, e que acaba de tornar o primeiro ecossistema de salões sustentáveis do Brasil. Com o projeto Bioma, a marca propõe a conversão de salões tradicionais em modelos do mesmo padrão Laces. O projeto, que nasceu há pouco mais de dois anos, já conta com 50 salões espalhados por todas as regiões do país.

Para se tornar um membro do Bioma, o salão precisa se adaptar - desde o visual mais orgânico, com plantas e verdes, passando por separação e reciclagem de resíduos, usar água e energia renováveis, e apenas produtos feitos pela fábrica do grupo em Curitiba, que são totalmente naturais, sem agentes químicos, corantes, conservantes ou petrolatos. Segundo Itamar Cechetto, CEO do Grupo Laces, os salões que entraram para o Bioma passaram a registrar um crescimento médio de 60% no faturamento nos primeiros 12 meses, captando, em média, 52 novos clientes por mês.