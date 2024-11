Conheça a startup que lava carros em casa usando apenas um copo d'água

Uma estimativa da startup é que a média do brasileiro é fazer duas limpezas de carro por mês. Considerando a frota nacional isso significa, nacionalmente, mais de 2,7 bilhões de lavagens por ano, o que daria cerca de 700 bilhões de litros de água por ano - o suficiente, por exemplo, para abastecer uma cidade do tamanho de São Paulo.

A proposta da empresa é simples: o agendamento da lavagem é feito pelo site, com atendimento personalizado (é uma pessoa que atende, não um robô). No dia e hora marcados, um profissional é enviado ao local indicado para fazer o serviço. Não é preciso de torneira nem espaço - a área só deve ser coberta.

O funcionário leva um kit de lavagem: 4 borrifadores, flanelas, uma escova, um aspirador, um pincel para detalhes e 20 ml do produto ecológico biodegradável que será diluído em um copo d'água e borrifado em toda a lataria do carro. Este produto tem a capacidade de fazer com que a sujeira se desprenda do veículo, que depois é limpo com uma flanela. Para finalizar, outra flanela seca faz o polimento com a cera protetora do produto, capaz de manter o brilho por 15 dias.

A Wash Me começou em 2019. Logo veio a pandemia quando os lava-rápidos tradicionais tiveram que fechar as portas. O jeito foi começar a pedir lavagens em domicílio - e foi assim que o negócio decolou. Segundo Salvatori, atualmente, a empresa conta com 350 colaboradores, atua em 17 estados do país e, a cada 30 segundos, faz uma lavagem de carro. A partir de 2020, a Wash Me passou a fechar contratos com grandes frotas como Localiza, Movida, Unidas, Prosegur, Enel, além de diversas transportadoras que atendem a Ambev.

Em 2021 a empresa recebeu um aporte de R$ 1 milhão. Entre 2022 e 2023, o faturamento ficou na casa dos R$ 11 milhões e a expectativa é de crescimento para 2024, com a ampliação do modelo para o sistema de franquias.

