Onde estão as mulheres CEOs nas maiores empresas do país?

A pesquisa abrangeu as 1.100 maiores empresas do país e traz indicadores ainda mais preocupantes quando falamos de mulheres negras, que representam hoje o maior segmento da população brasileira. No quadro executivo, por exemplo, enquanto as mulheres brancas respondem por 23,5% dos cargos, as mulheres negras são 3,4%. E tudo parece ser uma questão de estratégia mesmo: 51,6% das companhias afirmam que têm metas orientadas para mulheres - entretanto apenas 7,4% para mulheres negras.

Por outro lado, de novo, nos cargos de entrada, os números se movimentam: mulheres brancas são 28,3% dos estagiários, enquanto mulheres negras respondem por 26,5%.

"Priorizar mulheres não apenas brancas como negras entre trainees e estagiários pode significar que está sendo plantada uma semente de mudança no futuro. É uma indicação que as empresas estão olhando, sim, para a diversidade", observa Ana Lucia Melo, diretora-adjunta do Instituto Ethos.

O que se vê no momento, porém, é o fenômeno que especialistas chamam de "degrau quebrado", ou seja, um afunilamento hierárquico: um nível de diversidade muito maior nos cargos de entrada, enquanto em posições de liderança esse índice cai drasticamente.

De acordo com Ana Lucia, estes números relacionados à diversidade - um dos principais pilares ESG - estão muito abaixo do esperado. Segundo ela, as empresas alegam, em sua maioria, que não contam com programas ou políticas de diversidade que incluam a questão racial, de gênero, pessoas com deficiência, entre outros.

"A ideia de que o homem branco tem mais competência, capacidade e disponibilidade para liderar é um viés que existe na sociedade e que pode influenciar as oportunidades que são dadas a outros segmentos. Quando há mais homens em posições de liderança está claro quais os critérios, elementos e atributos que foram valorizados. É uma visão construída. As empresas precisam com urgência rever estes paradigmas", analisa.