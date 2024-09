"Laranjinhas mudaram nosso cenário urbano", diz criadora do Bike Itaú

Há 13 anos, Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, tinha um sonho: colocar de pé um projeto de fôlego que impactasse as cidades de forma positiva. A escolha por espalhar bicicletas nos centros urbanos foi minuciosa e parecia, no início, despretensiosa. Porém, deu tão certo que cresceu vertiginosamente: as bicicletas se multiplicaram como gremlins, coloriram as cidades de laranja, ajudaram a reduzir as emissões de gases poluentes, e fizeram com que o Bike Itaú se consagrasse como o maior projeto de mobilidade urbana do país.

"Quem vê as laranjinhas nas ruas nem imagina todo o trabalho de planejamento e mapeamento que existe por trás, feito em conjunto com o poder público. Nosso objetivo é tirar as pessoas de seus carros individuais e levá-las, de bicicleta, ao transporte público", diz Luciana.

Iniciado em 2011, no Rio de Janeiro, o Bike Itaú contabiliza mais de 13 milhões de viagens realizadas; 171 mil usuários ativos e 14 mil bicicletas espalhadas em 5 cidades no Brasil, além de Chile e Colômbia. "Além da descarbonização, a bicicleta é vista em outros países como um instrumento de mudança de consciência. É esta cultura que queremos criar aqui".