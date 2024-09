Brasil compra lixo de outros países e deixa de reciclar o que produz

Era uma vez a incrível história de um país que produzia milhares de toneladas de resíduos sólidos todos os dias. Mas que reciclava menos de 4% destes resíduos. Não contente com estas montanhas de lixo e sem conseguir dar conta delas, o tal país resolve comprar ainda mais lixo de outros países para aí, sim, reciclá-lo e colocar esta façanha em seus relatórios de sustentabilidade.

Seja bem-vindo ao Brasil de 2024. A situação parece surreal, mas a importação de resíduos vem crescendo ano a ano. Somente entre 2019 e 2022, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as compras de papel e vidro de outros países subiram respectivamente 109,4% e 73,3%. No caso do plástico, o período registrou aumento de 7,2%. Um dos fatores que fizeram com que esses números tenham crescido no período acima é que o governo anterior zerou a alíquota de importação desse tipo de resíduo. Porém, o atual governo subiu a taxa de importação para 18% - e, mesmo assim, contrariando expectativas, a prática segue crescendo.

A explicação para esta distorção está no bolso: continua sendo mais barato comprar resíduos de fora em vez de reciclar os nossos próprios. Com a importação, o valor do material recolhido pelos catadores tende a baixar cada vez mais, levando a uma precarização ainda maior do trabalho destes profissionais.