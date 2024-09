'Peças íntimas também podem ser doadas', diz sócia do Grupo HOPE

O processo de demissão é o mais abandonado na gestão de pessoas. "As empresas se esforçam tanto para construir uma marca empregadora bacana, criam uma alta expectativa na contratação, investem tudo no onboarding. Mas quando chega o momento de maior atrito com os colaboradores, que é a demissão, elas simplesmente perdem o controle do que acontece. Não dá para dizer que a companhia leva o ESG a sério se não faz nada sobre demissão - isso deve constar inclusive nos relatórios anuais", analisa Lucy Nunes, fundadora da Prepara-me, startup que trabalha com demissão responsável para cargos de entrada até média gerência.

Segundo Lucy, deixar de cuidar do processo demissional vem custando muito caro às empresas. O risco do ex-colaborador falar mal da companhia nas redes sociais e manchar a imagem que a empresa passou anos tentando construir é grande - sem contar os riscos de processos trabalhistas. Ela aponta que, por outro lado, mais de 70% daqueles que receberam apoio das empresas para recolocação profissional saem com uma boa impressão do antigo trabalho.

"Chegará o dia em que demitir sem se responsabilizar pelos impactos sociais causados, será tão inadmissível como é hoje poluir um rio e não se responsabilizar pelos impactos ambientais", conclui.

Leia mais aqui.

O banco Lactare coleta e doa leite humano para prematuros de hospitais públicos Imagem: Divulgação

Eurofarma aposta em banco de leite humano como política ESG

Cada letrinha do ESG pode ser distribuída para se encaixar nas mais diversas políticas de uma empresa - muitas delas não tão óbvias. A Eurofarma, primeira multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro, incluiu no "S" um importante olhar para a saúde desde os primeiros momentos de vida: o leite materno. Há cinco anos, a empresa mantém o Lactare, o primeiro banco de leite humano privado do país, onde é feita a coleta e a doação deste alimento de forma gratuita.