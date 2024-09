Eurofarma aposta em banco de leite humano como política ESG

"O Lactare nasce dentro de uma ação ESG da Eurofarma para ampliar esta assistência a famílias do seu entorno. Apesar de ser privado, o banco está inserido dentro da rede brasileira da Fiocruz e do Ministério da Saúde, e atua de forma totalmente gratuita para todas as mulheres que quiserem doar ou que precisarem de apoio neste momento", afirma Sayonara Medeiros, enfermeira especializada em aleitamento humano, coordenadora do Lactare e da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

Qualquer mulher que tenha leite excedente pode entrar em contato com o Lactare para se cadastrar. A empresa se encarrega de fazer a coleta do leite em domicílio - esta logística, inédita entre os bancos no país, ajuda quem está no puerpério e nem sempre tem facilidade de locomoção. O leite é encaminhado para um processo de controle de qualidade e em seguida para a pasteurização. Parte das doações ficam no estoque do Lactare para atender emergências e o restante é encaminhado aos prematuros de hospitais públicos parceiros.

"Hoje o Brasil é referência internacional em pasteurização de leite humano. Temos excelentes tecnologias, de baixo custo, e uma melhora clínica indiscutível do prematuro. Porém, os bancos de leite só conseguem atender 60% dos bebês que precisam. Infelizmente a cultura do desmame no nosso país fala mais alto. Ao nascer um dentinho na criança, a sociedade já diz: 'Não precisa mamar mais'. Dar mamadeira é mais fácil, por que sofrer? Os bancos de leite existem para mostrar para a mulher que ela não está sozinha", observa Sayonara.

O leite materno é o melhor alimento para os bebês. Além de ser de fácil digestão, estimula um melhor desenvolvimento e protege contra doenças. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), mulheres que amamentam têm 32% menos risco de diabetes tipo 2; 26% menos risco de câncer de mama e uma chance 37% menor de câncer de ovário, em comparação com mulheres que não amamentam ou que amamentam menos. A entidade recomenda que as crianças sejam amamentadas exclusivamente nos primeiros seis meses de vida.

Já passaram pelo Lactare mais de 10 mil doadoras. Foram mais de 11 mil litros de leite humano doados que ajudaram a salvar mais de 3,7 mil recém-nascidos. A meta mensal é chegar a 400 litros de leite por mês e atender pelo menos 100 bebês.

Dentro da empresa, a Eurofarma segue com a política interna de incentivar a amamentação - e transmitir às colaboradoras seu apoio incondicional a esta prática.