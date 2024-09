Além do discurso: demissão responsável demonstra ESG na prática

Falar sobre demissão pode ser tabu dentro das corporações, mas é um assunto inevitável: somente no ano passado, o Brasil contou com 20 milhões de demissões. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o tempo de permanência média de um trabalhador no mesmo emprego vem diminuindo: não chegou a dois anos em janeiro de 2023. Profissionais de 18 a 24 anos têm uma média ainda menor: nove meses. Já quem tem mais de 65 anos permanece em média nove anos em um emprego.

"Não existe demissão feliz. Demissão é fim de relacionamento, fim do conhecido, fim da rotina. É um luto. Porém, se demitir faz parte do negócio, como faço isso de forma a minimizar os impactos negativos? Isso significa demissão responsável", explica Lucy.

O processo, conhecido como offboarding, pode ser conduzido de diversas formas. Ele deve começar muito antes do dia da demissão. Em primeiro lugar, a notícia não deveria ser uma surpresa - o colaborador precisaria receber periodicamente feedbacks sobre seu desempenho. O líder tem que ser preparado para dar a notícia com respeito e cuidado. O departamento de Recursos Humanos também deve ser equipado para oferecer bom pacote de benefícios ou ajuda ao demitido. Isso inclui um apoio à sua recolocação profissional.

"Na agenda ESG das empresas existe toda uma preocupação com o entorno, com a comunidade que está em vulnerabilidade social. Entretanto, quem será demitido poderá ficar vulnerável também e não será assistido. Isso acontece principalmente com profissionais de cargos de entrada que não têm a mesma reserva financeira que um diretor".

Segundo Lucy, deixar de cuidar do processo demissional vem custando muito caro às empresas. O risco do ex-colaborador falar mal da companhia nas redes sociais e manchar a imagem que a empresa passou anos tentando construir é grande - sem contar os riscos de processos trabalhistas. Ela aponta que, por outro lado, mais de 70% daqueles que receberam apoio das empresas para recolocação profissional saem com uma boa impressão do antigo trabalho.

"Chegará o dia em que demitir sem se responsabilizar pelos impactos sociais causados, será tão inadmissível como é hoje poluir um rio e não se responsabilizar pelos impactos ambientais", conclui.