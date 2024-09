HOPE quebra tabu e lança campanha para doação de peças íntimas usadas

Ecoa: E foi assim que você assumiu os negócios?

Sandra Chayo: Não fui criada para trabalhar na HOPE. Brinco que fui criada para a guerra. Eu me formei em arquitetura. Até que pedi para entrar na HOPE com 20 e poucos anos e me apaixonei. Na época não existiam monomarcas, apenas lojas de bairro que vendiam não apenas lingeries, vendiam de tudo. Foi aí que pensei em construir uma marca para o futuro. Migramos da indústria para o varejo e mantivemos a indústria como valor. Comecei um trabalho de reposicionamento de marca no início dos anos 2000 e entramos no varejo no sistema de franquias.

Ecoa: Como você classificaria o seu estilo de liderança?

Sandra Chayo: Fazemos mais de 10 milhões de peças por ano. Impactamos a vida de milhares de pessoas, de famílias. Eu sou consciente desta responsabilidade. Mas tenho um CPF por trás do CNPJ. Ninguém se conecta com uma grande corporação e sim com uma pessoa. Exponho minha vida pessoal, meus valores, porque quero me conectar com clientes, colaboradores, franqueados. Uma empresa reflete os valores pessoais de quem a lidera.

