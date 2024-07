Brasil participa de projeto que vai plantar comida em outros planetas

Entretanto, antes dos astronautas, as tecnologias desenvolvidas beneficiarão quem estará aqui, no planeta Terra. "Estamos trabalhando com plantas melhoradas geneticamente para crescerem em ambientes fechados, que podem se desenvolver em condições difíceis, de mudanças climáticas, com pouco uso de água e energia, como em fazendas verticais", afirma Alessandra Pereira Fávero, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, que faz parte do Artemis.

Os pesquisadores estão estudando no momento dois alimentos para serem reproduzidos no espaço: a batata-doce roxa, do tipo Anembé, e o grão-de-bico. A escolha foi meticulosamente pensada. A Anembé é rica em antocianina, substância que protege o organismo em situações mutagênicas, que podem ser causadas pela radiação espacial. O vegetal também tem baixa produção de resíduos e pode ser quase 100% aproveitado. Já o grão-de-bico, além permitir uma versatilidade de uso em diversas preparações, é rico em proteínas, fibras e triptofano, precursor da serotonina, substância capaz de melhorar o humor - algo que os astronautas precisam.

"A alimentação vai além da nutrição, ela passa também pelo bem-estar. Muitos astronautas me disseram que, no espaço, sentem falta de cozinhar e sentar à mesa para conversar. A alimentação é também socialização - e isso precisa estar previsto no projeto".

Há linhas de pesquisa para futuros testes com alguns tipos de cogumelos, que são altamente proteicos, além de serem capazes de degradar resíduos e crescer no escuro, sem a necessidade de iluminação artificial.

Nesta primeira fase, os alimentos estão sendo cultivados em ambientes fechados, em terra, para daqui a cerca de 5 anos, serem testados em órbita, em estações espaciais - estas estações, aliás, já contam com câmaras em que são plantados diversos alimentos, como alface, tomate e pimentões, por exemplo.

"Teremos um pacote tecnológico que permitirá que estas plantas sejam cultivadas sempre em ambiente fechado, num primeiro momento, na Lua, utilizando a água do Polo Sul lunar, com um sistema sustentável de entrada e saída desta água, e depois em Marte", explica Alessandra. Ela lembra que todos os estudos apontam para uma exploração de outros planetas de forma sustentável, sem ser predatória.