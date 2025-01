De seca a tempestades: extremos na América Latina e no Caribe em 2024

No oceano Pacífico, a temporada de furacões foi ligeiramente menos ativa do que o normal, com 12 tempestades designadas por nome em comparação com uma média de 15 tempestades com nome no período 1991-2020. Três delas foram grandes furacões e sete foram tempestades tropicais.

A tempestade tropical Ileana e o poderoso furacão John impactaram severamente o México em 2024. Já o furacão Beryl, que surgiu no final de junho — antes do período usual —, atingiu a categoria 5 no Atlântico, marcando a temporada com uma devastação sem precedentes. América Central, México e Caribe sofreram os efeitos desse fenômeno, que se tornou o furacão mais intenso a atingir a região desde 1875, deixando um rastro de destruição generalizada e danos significativos por todo o Caribe.

Chuvas severas, inundações e deslizamentos de terra

Desde o início de 2024, fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra afetaram a maior parte do Equador, Colômbia e Peru principalmente na primeira metade do ano, com destaque para:

O deslizamento de terra, consequência de chuvas intensas, que ocorreu no noroeste da Colômbia, em 12 de janeiro de 2024, e causou danos nas cidades de Quibdó e Medellin, provocando pelo menos 34 vítimas fatais e deixando 19 feridos.

De 21 a 23 de fevereiro, as inundações ao longo do rio Acre causaram danos generalizados e deslocamentos em comunidades ribeirinhas no Peru, no Brasil e na Bolívia. Em Cobija, na Bolívia, o rio Acre atingiu 15,83 metros.