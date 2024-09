Seca deixa territórios indígenas sem aula, água e comida

A TI Andirá Marau tem 14.500 habitantes e abrange os municípios de Barreirinha e Parintins, no Amazonas, Aveiro e Itaituba, no Pará. Em Barreirinha, apenas três das 62 aldeias contam com escolas do ensino médio.

Boa Fé, uma das aldeias de Barreirinha, fica a 4km da escola de ensino médio mais próxima, na aldeia Ponta Alegre. O jovem Silas Sateré afirma que "o acesso mais seguro e rápido é o rio Andirá, mas, como ele está seco, não dá para a rabeta andar", explica. Rabeta é uma canoa com motor potente, um tipo de transporte muito comum nas aldeias indígenas.

Geter Cabral, representante regional da Juventude Indígena Sateré Mawé, conta que a situação está muito difícil. "Geralmente, o governo do estado manda a apostila para os jovens estudarem à distância", afirma.

Por meio de nota, a Seduc (Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas) informou que, em agosto, implementou o "regime especial de aulas não presenciais a ser ofertado, em caráter excepcional, aos discentes impactados pela estiagem."

Eles informam ainda que "em relação à Boa Fé, há três alunos impactados pela estiagem, desde o último dia 13 de setembro, que serão atendidos pelo Aula em Casa e Merenda em Casa". Esses programas realizam a entrega de materiais pedagógicos de estudo e kits de alimentos oriundos da merenda escolar a alunos da rede estadual impedidos de chegar às unidades de ensino.

Ainda de acordo com a nota, na Escola Indígena de Ponta Alegre "houve a suspensão de aulas por cinco dias devido a um problema no fornecimento de energia da comunidade, situação que foi normalizada e as aulas seguem regulares." Já na Escola de Vila Nova, outra que oferta aulas do ensino médio, "os alunos ficaram sem professor, mas a vaga foi ocupada desde o dia 2 de setembro", diz a nota.



A assessoria de imprensa do MEC (Ministério da Educação) respondeu, por email, que "a responsabilidade pela oferta da Educação Escolar Indígena do estado é diretamente ou por meio de regime de colaboração com seus municípios". O órgão informou também que "compete aos entes federados organizar os dias letivos, inclusive reorganizar o ano letivo em função da seca na região Amazônica".