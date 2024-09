Risco de colapso: estudo faz previsão alarmante para a Antártida

No lado ocidental, os modelos projetam um afinamento substancial do gelo. Também há recuo da linha de aterramento na maioria das bacias da região até 2200 e um colapso prolongado em algumas simulações até 2300.

Todos os modelos concordam que, uma vez que essas grandes mudanças são iniciadas, nada pode pará-las ou retardá-las. Várias bacias na Antártida Ocidental podem sofrer um colapso completo antes de 2200.

Hélène Seroussi, primeira autora do estudo

Mas as projeções têm incertezas e variam entre si. Simulações na região do mar de Amundsen mostram grandes variações nos modelos de fluxo de gelo. Alguns projetam o colapso entre 2200 e 2300, enquanto outros sugerem um recuo modesto.

O momento de início do recuo também varia entre os modelos. "O momento exato desses colapsos permanece desconhecido e depende das futuras emissões de gases de efeito estufa, então precisamos responder rápido o suficiente para reduzir as emissões antes que as principais bacias sejam perdidas", alerta Seroussi.

Por que o estudo é importante

Os resultados apontam que a diferença entre os cenários de baixa e alta emissão de gases é relativamente pequena até 2100, mas cresce rapidamente depois disso. "Esses resultados confirmam que é essencial cortar as emissões de carbono agora para proteger as gerações futuras", disse Mathieu Morlighem, coautor do estudo.