Versão 'barata' do GWM Haval H6 é o rival que faltava para o BYD Song Plus

Para alavancar as vendas e rivalizar diretamente com o BYD Song Plus, a GWM lançou recentemente uma versão mais barata do Haval H6 na configuração híbrida plug-in, capaz de rodar no modo 100% elétrico e que traz baterias recarregáveis na tomada.

Trata-se do H6 PHEV19, equipado com baterias de 19 kWh e com preço sugerido de R$ 239.000 - ante os R$ 239.800 cobrados pelo Song Plus, que traz baterias de 18,3 kWh.

Anteriormente, a GWM oferecia o H6 híbrido plug-in apenas na configuração PHEV34, com baterias de 34 kWh, ao custo de R$ 281.000.

Vale destacar que o Haval H6 também conta com uma configuração ainda mais barata, a HEV2, por R$ 214 mil - esta opção é híbrida convencional, com baterias de 2 kWh, incapaz de rodar apenas no modo elétrico. Nela, a recarga acontece exclusivamente por meio do motor a combustão e das frenagens e desacelerações.

Confira a seguir o que traz e como anda a variante PHEV19.

Desvendando o Haval H6 PHEV19

Imagem: Divulgação

Design: o Haval H6 PHEV19 tem basicamente o mesmo visual externo da configuração mais cara e nenhum emblema diferencia as duas configurações do SUV híbrido plug-in.

No exterior, a única diferença perceptível é o desenho exclusivo das rodas de liga leve de 19 polegadas, que trazem acabamento diamantado com detalhes escurecidos - no PHEV34, as rodas têm a mesma medida, porém são totalmente pintadas de preto brilhante.

Em todas as configurações disponíveis, o H6 tem visual imponente, com destaque para a grade dianteira enorme, com filetes cromados e fundo preto, bem como para os faróis full-LED bem afilados e posicionados rente ao capô.

Imagem: Divulgação

As molduras dos vidros laterais e as barras de teto têm acabamento preto brilhante, o que dá um toque a mais de sofisticação,

Na traseira, também se destacam as lanternas de LED no estilo ˜ciclope˜, seguindo a tendência de unir as peças com uma faixa iluminada por LEDs que atravessa a tampa do porta-malas.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,7 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,76 m de distância entre-eixos, o Haval H6, independentemente da versão, destaca-se pelo amplo espaço interno.

Nele, cinco pessoas conseguem viajar confortavelmente, inclusive no banco traseiro, que tem assoalho praticamente plano, sem túnel central.

O porta-malas é bem amplo e traz 560 litros de capacidade, enquanto os bancos são bem confortáveis - os dianteiros têm ajustes elétricos e ventilação.

Imagem: Divulgação

A lista de mimos a bordo é extensa e traz um enorme teto solar elétrico e panorâmico, ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar para o banco traseiro, console central elevado, carregamento de celular por indução, abertura e fechamento do porta-malas com acionamento elétrico e função ˜hands free˜, comandos de voz e sistema multifuncional.

Imagem: Divulgação

Também conta com painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e multimídia de 12,3 polegadas. Em relação a essas duas telas, têm boa resolução e tamanho, mas a interface gráfica é um tanto simples e confusa - esse é um ponto a ser melhorado na linha Haval e nos demais GWM comercializados no Brasil.

Também senti falta de comandos físicos do ar-condicionado - no H6, quase tudo é ajustado na tela tátil da multimídia - e de um acabamento mais caprichado na cabine, considerando a faixa de preço desse SUV médio.

Imagem: Divulgação

O revestimento das portas traseiras é de plástico rígido, os (poucos) botões são simples demais e notei algumas rebarbas no aplique plástico na cor bronze exclusivo dessa versão, presente na parte central do painel, no volante, nas portas e no seletor de marchas giratório, no console central.

A configuração PHEV19 traz bancos de couro preto, como no PHEV34, mas se diferencia ao exibir detalhes na cor branca nos encostos, nos assentos e em outras partes da cabine. Ficou legal.

Imagem: Divulgação

Segurança: o H6 PHEV19 é tão bem servido em equipamentos de segurança ativa e passiva quanto sua versão mais cara. Vem equipado de série com seis airbags, mais sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, cintos dianteiros com pré-tensionamento, monitoramento "360 graus" com câmeras e monitoramento da pressão dos pneus.

Além disso, tem pacote completo de assistências semiautônomas à condução, que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas de limite de velocidade, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática e centralização ativa de faixa, dentre outras tecnologias.

Outro destaque no quesito segurança é o head-up display, que projeta informações essenciais, como velocidade e orientações de navegação (o carro tem GPS nativo) no para-brisa, para o motorista não desviar os olhos da pista.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: as duas diferenças principais do H6 PHEV19 para o PHEV34 são as baterias com menor capacidade (19 kWh contra 34 kWh) e a ausência do motor elétrico traseiro.

Mesmo com apenas um propulsor elétrico, acoplado ao eixo dianteiro juntamente com a unidade 1.5 turbo a combustão, a versão mais barata anda muito bem: são 326 cv de potência e 54 kgfm de torque combinados, ante 393 cv e 77,7 kgfm da configuração mais cara.

O PHEV19 acelera muito - sai da imobilidade e chega a 100 km/h em bons 7,6 segundos, segundo a GWM e você provavelmente não sentirá falta dos 67 cv e 23,7 kgfm a menos no dia a dia.

A título de comparação, o BYD Song Plus rende 235 cv e 40,8 kgfm.

Imagem: Divulgação

Quanto ao conjunto de direção e suspensões, o H6 traz uma calibração equilibrada entre conforto e estabilidade, mais ao gosto do brasileiro médio, embora haja algumas batidas secas em alguns buracos e outras irregularidades do piso.

A direção com assistência elétrica é bem calibrada, mas o volante poderia ter uma pegada melhor - é fino e grande demais.

Em relação à autonomia, o H6 mais em conta traz, como o nome sugere, baterias de 19 kWh, suficientes para 115 km de autonomia no modo 100% elétrico no ciclo WLTP e 74 km na medição mais conservadora do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - o H6 com baterias de 34 kWh, por sua vez, entrega alcance de 170 km no WLTP, reduzido a 116 km no Inmetro.

Conforme a fabricante, a novidade tem consumo médio de 36,2 km/l no ciclo urbano, onde a propulsão elétrica é mais acionada, e de 31,1 km/l no rodoviário - tais médias são possíveis se você rodar a maior parte do tempo com o motor a gasolina desligado.

Como em todo híbrido plug-in, dá para configurar o sistema para priorizar o baixo consumo de combustível ou para manter as baterias carregadas em até 80%. A última opção vai acionar mais o propulsor 1.5, elevando o gasto de gasolina.

Para obter a maior economia possível de combustível, o ideal é recarregar as baterias de 19 kWh na rede elétrica e aqui está uma vantagem do H6: ele aceita recarga em corrente contínua até 33 kW, o que permite ir de 30% a 80% da capacidade das baterias em cerca de 30 minutos.

O BYD Song Plus, por exemplo, só aceita recarga em corrente alternada com potência máxima de 6,6 kW.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos de couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, painel digital de 10,25 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas de limite de velocidade, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 19 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus", head-up display, GPS nativo, chave presencial e porta-malas com abertura e fechamento elétricos.

