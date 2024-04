Toyota lança Corolla Cross 2025 com nova frente; versões e preços do SUV

Além dessas mudanças, o Corolla Cross 2025 conta com novas rodas de liga leve de 18 polegadas desde a versão XRE.

Por dentro, todas as variantes do SUV da Toyota passam a contar com o mesmo painel digital de alta resolução com tela configurável de 12,3 polegadas, além de um item há muito tempo reivindicado por proprietários do modelo: freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, que substitui o freio mecânico de pedal que equipava do SUV desde a sua estreia no Brasil.

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Nas configurações XRE, XRX, GR-Sport e XRX Hybrid, o utilitário esportivo ganhou carregador de celular por indução, enquanto as variantes XRX, GR-Sport e XRX Hybrid agora contam com abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas - por meio de um botão ou de sensores posicionados sob o para-choque, acionados com o movimento do pé.

Outras mudanças introduzidas na linha 2025 são o novo forro de teto em tecido, novas capas dos assentos e diferentes combinações de cores e texturas de bancos, portas, console e painel. A iluminação ambiente agora está disponível desde a versão XRE.