Caoa Chery esquenta segmento dos SUVs e repete fórmula ousada com Tiggo 8

Essa pergunta vai gerar repostas bem distintas pelos consumidores. Muitos vão falar de revenda, confiabilidade e manutenção, mas é preciso ressaltar que a Caoa Chery já se consolidou em nosso mercado e não é uma marca aventureira por aqui.

Atualmente, o Commander vende pelo menos três vezes mais do que Tiggo 8, com uma média de 1.500 unidades por mês, enquanto o Caoa emplaca cerca de 500 unidades. Vamos ver como será esse duelo nos próximos meses, com o preço surpreendente do novo Tiggo 8, se a estratégia ousada no valor vai surtir o efeito esperado no mercado.

