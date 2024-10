Audi Q8 ganha reestilização e fica mais rápido antes de dar adeus

Design e interior

Disponível em versão Performance Black, com kit S Line no interior, o Q8 traz mudança na grade frontal, que ficou mais aberta e é escurecida. O para-choque dianteiro também foi renovado, e há ainda um novo estilo para as quatro argolas que formam o logotipo da Audi.

Já os faróis full-LEDs matriciais, com vários estilos de assinatura, estão disponíveis como opcionais. As lanternas OLED também têm quatro visuais selecionáveis.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Outras mudanças atrás o para-choque, o difusor e as novas saídas de escapamento. Por dentro, o destaque fica por conta dos gráficos (no quadro de instrumentos) associados ao sistema de permanência em faixas. O Q8 tem também ACC - e semiautônomo de condução.

Além disso, o carro ganha agora bancos esportivos, com apoio de cabeça integrado ao encosto. De resto, o Q8 mantém o interior com três telas (multimídia, quadro de instrumentos e terceiro monitor no painel central, para funções como comando do ar-condicionado).