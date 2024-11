Audi Q6 e-tron: SUV é lançado e chega para marcar nova fase da Audi

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Aliás, esse novo interior já foi revelado em dois outros produtos, após o Q6. Ele está no A5 e no A6 (leia mais sobre eles abaixo), que esperamos ver no Brasil no ano que vem.

Versões do Q6 e-tron

O Q6 e-tron é um SUV elétrico médio, posicionado entre o Q4 (que a Audi nunca vendeu no Brasil) e o Q8 e-tron. Sabe qual é a pior notícia para o utilitário-esportivo topo de linha? O novato, apesar de intermediário, é muito mais interessante, além de ter preço competitivo.

São duas versões. A Performance sai por R$ 530 mil e, em estratégia incomum, não tem opcionais. Isso porque a marca costuma trabalhar, no Brasil, com itens extras. Desta vez, tudo é de série, o que significa que o modelo vem com coisas como sistema de som Bang&Olufsen de 750 W e faróis matriciais, com direito a elemento que tem 61 segmentos de LEDs - e oito assinaturas diferentes.

Já a Performance Black sai por R$ 570 mil e se diferencia pelos detalhes pretos em várias partes do carro, como contorno da grade frontal fechada. Há ainda Head Up Display (projeta informações do painel de instrumentos no para-brisa) e um inovador pacote de luzes ambientes.