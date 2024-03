Ranger Raptor: como anda a mega picape feita para encarar qualquer terreno

Recentemente, o mercado brasileiro foi tomado por lançamentos de picapes, incluindo modelos de grande porte importados dos Estados Unidos e México e equipados com motor V8 a gasolina, como Ford F-150, Chevrolet Silverado e Ram 1500.

Dentre os modelos médios, a grande novidade recente foi a nova geração da Ranger, que segue importada da Argentina e elevou o nível da respectiva categoria em termos de segurança, dirigibilidade e tecnologia embarcada.

Se as versões com motor V6 turbodiesel já se destacam em termos de desempenho, a Ford resolveu elevar o nível e, em 2023, começou a vender no Brasil a versão mais radical da sua picape: a Raptor, que traz propulsor V6 a gasolina biturbo e 400 cv de potência. Sem rivais em nosso mercado, a novidade da Ford foi testada durante uma semana pela reportagem de UOL Carros.

Desvendando a Ranger Raptor

Imagem: Divulgação

Design: detalhes como a dianteira com faróis direcionais full-LED e grade exclusiva, com o nome "Ford" em tamanho gigante, a proteção metálica no para-choque frontal, as caixas de roda alargadas, a traseira com duas ponteiras de escape em cada extremidade da carroceria, são garantia de que a picape não ficará despercebida por onde passar. Vale fazer uma ressalva: a capacidade de carga é de "apenas" 715 kg, inferior à das versões a diesel da própria Ranger.

Espaço interno: medindo 5,38 m de comprimento e 2,21 m de largura (com espelhos), tem espaço interno dentro da média das picapes médias e pode levar até cinco pessoas com bastante conforto. A cabine tem vários porta-objetos e o túnel central não é tão elevado, beneficiando o espaço para passageiros no banco traseiro. Graças à suspensão de alta performance e aos pneus "borrachudos", a posição de dirigir é bastante elevada (a altura do veículo é de 1,92 m).

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: interior traz excelente acabamento, com detalhes vermelhos nas saídas do ar-condicionado. O espaço interno é bom e a lista de amenidades abordo é extensa e digna de carros de luxo, trazendo itens como bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, painel de instrumentos de alta resolução de gigantes 12,4 polegadas, multimídia com o mesmo tamanho, sistema de som premium da B&O e recarga de celular por indução conexão via Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Segurança: vem com alerta de ponto cego e de tráfego cruzado em marcha a ré, frenagem automática de emergência, luz alta automática, sete airbags, assistente de centralização na faixa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função "stop and go" e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o motor 3.0 V6 turbodiesel a gasolina é elástico e garante fôlego de sobra à Ranger Raptor. Basta pisar fundo no pedal do acelerador que a picape de quase 2,5 toneladas se move com agilidade - o ronco grave do motor, que pode ser ajustado por meio de um botão no volante, também contribui bastante para a experiência ao volante.

E essa experiência vai muito além do propulsor forte e do câmbio automático com dez marchas bem escalonadas: a capacidade para andar rápido longe do asfalto aparenta ser infinita, graças à complexa suspensão ativa com amortecedores de competição e aos pneus todo-terreno que vêm de fábrica.

Tração 4x4 com reduzida e diferenciais blocantes nos dois eixos reforçam a aptidão off-road. Dentre os vários modos de condução, tem até um específico para saltos. Nada nela é simplesmente estético: a proteção metálica no para-choque dianteiro é real e plenamente funcional, por exemplo.

Consumo: as médias oficias, medidas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) são razoáveis, considerando o peso (2.415 kg em ordem de marcha) e a potência da picape: 8,3 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada. Com o pé leve, obtive média de 11 km/l no ciclo rodoviário.

Imagem: Divulgação

Itens de série: suspensão com amortecedores de competição, pneus especiais todo-terreno, sistema de câmeras "360 graus", diferenciais dianteiro e traseiro blocantes, seletor com sete modos de condução, freio de mão eletrônico, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos.

Mercado: Com preço sugerido na casa dos R$ 450 mil, é consideravelmente mais barata do que Ram 1500 e demais grandalhonas citadas no início deste texto, trazendo muito desempenho, alto nível de tecnologia e visual que chama a atenção em um pacote mais compacto.

