Toyota amplia garantia dos seus veículos para 10 anos; veja como funciona

Assim, os modelos Toyota Etios, Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux, SW4, RAV4 e GR Corolla precisam ter sido feitos a partir de 2020 e ter cumprido as revisões programadas nas concessionárias Toyota.

O programa é renovado anualmente ou a cada 10 mil km. A proteção estendida vale para componentes como motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, peças de carroceria e sistemas elétricos e eletrônicos. O Toyota 10 também se estende ao sistema híbrido, que possui garantia de fábrica de 8 anos ou 200 mil km.

