Nissan anuncia prejuízo de US$ 4,5 bi e corte de 20 mil postos de trabalho

A Nissan registrou perda líquida de 671 bilhões de ienes (US$ 4,5 bilhões, R$ 25 bilhões) no ano fiscal encerrado em março.

O valor está próximo do prejuízo recorde registrado no exercício de 1999-2000 de 684 bilhões de ienes, que terminaram empurrando a empresa para uma associação com a montadora francesa Renault, uma operação turbulenta marcada por vários problemas, incluindo a detenção no Japão do ex-presidente da marca, Carlos Ghosn.

A Nissan não publicou uma previsão de lucro líquido para o próximo exercício fiscal de 2025-26 e limitou-se a indicar que espera alcançar 12,5 trilhões de ienes em vendas.

"A natureza incerta das medidas tarifárias dos Estados Unidos dificulta estimar de forma racional nossas previsões para todo o ano sobre os lucros operacionais e lucros líquidos", disse Espinosa.

