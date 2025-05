Jeep confirma Avenger no Brasil; veja como será o 'mini Renegade' nacional

Para se ter uma ideia, o próximo Jeep nacional tem porte de hatch compacto, com medidas para concorrer com SUVs pequenos como o novo Volkswagen Tera, prestes a ser lançado no Brasil, Fiat Pulse e Renault Kardian: o Avenger tem 4,08 metros de comprimento, 2,56 m de distância de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,53 m de altura. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros.

A título de comparação, o Renegade mede, respectivamente, 4,27 m, 2,57 m, 1,80 m e 1,70 m. O porta-malas é menor, com 320 litros de capacidade. Vale destacar que o Renegade terá uma segunda geração e não será substituído pelo Avenger.

Avenger é cerca de 20 cm menor do que o Renegade, mas traz porta-malas maior (380 contra 320 litros) Imagem: Divulgação

Marlos Ney Vidal também destaca que o Jeep Avenger nacional terá, em todas as versões, o mesmo conjunto mecânico híbrido leve com arquitetura de 12 volts que estreou no ano passado no Pulse e no Fastback, da Fiat - mais uma fabricante do grupo Stellantis.

Isso significa que o Avenger montado em Porto Real virá com uma combinação do motor 1.0 turbo flex de até 130 cv e 20,4 kgfm com um pequeno propulsor elétrico, que também tem as funções de gerador e motor de arranque para poupar combustível. Como nos modelos híbridos da Fiat, a novidade da Jeep terá, no mercado brasileiro, transmissão automática do tipo CVT com simulação de sete marchas e duas pequenas baterias - uma convencional de chumbo ácido, posicionada no cofre do motor, e outra de íons de lítio.

Além do mini Renegade, C3, C3 Aircross e Basalt também irão receber esse conjunto híbrido leve.