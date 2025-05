Picape Fiat Titano tem produção iniciada em nova fábrica da Stellantis

O polo automotivo de Córdoba também será responsável por fabricar o motor MultiJet 2.2, utilizado em veículos de trabalho pela montadora.

A Fiat Titano é muito mais do que um novo modelo, ela faz parte de uma estratégia industrial de longo prazo que visa posicionar o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba como um verdadeiro hub regional de picapes. Nossa planta não está sendo modernizada apenas para aumentar a produção, mas para produzir com mais qualidade, maior integração local e constante evolução". Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul

