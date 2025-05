Como casamento complicado com a Mercedes gerou nova aposta da BYD no Brasil

Poltronas contam com telas individuais para os passageiros ajustarem a cabine Imagem: Divulgação

Segundo comunicado da época, os alemães queriam aprender mais sobre a tecnologia de baterias da China, que já liderava o setor. Além disso, apostavam no segmento de carros elétricos, que ainda engatinhava.

Os chineses, por sua vez, queriam aprender sobre a fabricação de automóveis. "É um modelo de negócios ganha-ganha. Estamos muito empolgados com esta oportunidade de trabalhar junto aos inventores do automóvel", disse o CEO da BYD na ocasião, Wang Chuanfu.

Casamento breve

Após 600 milhões de euros investidos, as vendas do Denza EV começaram em 2014. O carro de estreia usava a plataforma do Mercedes Classe B, motores elétricos da BYD e, em 2016, já tinha versões com 400 km de alcance.

Mas nem a reestilização profunda do EV, nem o lançamento do SUV Denza X — feito à base do BYD Tan, mas com opções híbridas plug-in — funcionaram. No fim das contas, a Denza jamais entrou no top 50 das fabricantes que mais vendem na China.